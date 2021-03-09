Belarus, Sputnik V aşısının endüstriyel üretimine başlıyor

Belarus Sağlık Bakan Yardımcısı Dmitriy Çeredniçenko, Belarus’ta yayın yapan All-National TV (ONT) televizyonuna verdiği demeçte 30-31 Mart tarihlerinde Rusya’nın Kovid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ülkede endüstriyel üretimine başlanacağını, şu anda bir deneme partisinin Rusya’da ekspertizden geçtiğini belirtti.

Çeredniçenko, "26 Şubat’ta validasyon grubu denilen ve 15 bin flakondan oluşan ilk parti üretildi, şu anda Rusya’daki Gamaleya Enstitüsü’nde dayanıklılık, etkinlik gibi parametreler bakımından ekspertizden geçiyor. 30-31 Mart’tan itibaren ise aşıyı üretmeye başlayacağız" diye konuştu.

Her ay 500 bin doz üretiminin planlandığına dikkat çeken Çeredniçenko, şu an için en önemli hedefin yerel pazarın ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu, fakat ihracat imkanı oluştuğu zaman aşının yurt dışına da tedarik edileceğini vurguladı.