Çumakov Bilim Merkezi'nden, Rusya’nın üçüncü aşısı KoviVaK’ı geliştirme süreciyle ilgili açıklama

Çumakov Bilim Merkezi yenilikçi ve yarı endüstriyel teknolojileri geliştirme ve uygulama departmanının yöneticisi Anastasiya Pinyaeva, Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen üçüncü aşı olan KoviVaK’ın nasıl yaratıldığını anlattı.

Açıklamalarına stopkoronavirus.ru sitesinde yer verilen Pinyaeva, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen üçüncü aşı olan KoviVaK’ın geliştirme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çumakov Bilim Merkezi’nin tam viryon aşılarının üretiminde 70 yıllık bir deneyime sahip olduğunu hatırlatan yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni aşı daha yaratılmaya başlamadan önce, teknolojinin önemli ve büyük bir kısmı üzerinde çalışılmıştı. Çalışarak deneyimimizi artırmayı başarmıştık ve elimizde bir platform vardı, o olmadan görevle bu kadar hızlı başa çıkamazdık.”

Koronavirüs aşısını geliştirme çalışmalarının geçen yılın mart ayında başladığını aktaran Pinyaeva, o zaman Çumakov Merkezi’nin Rusya’da koronavirüs hastalarını kabul etmeye başlayan ilk hastanelerden biri olan Moskova bölgesindeki Kommunarka Hastanesi ile bilimsel işbirliği anlaşması imzaladığını, böylelikle SARS-CoV-2 ile enfekte olanlara ait biyomateryale ulaşabildiğini vurguladı.

Daha sonra virüs izolatlarını elde etmeye yönelik çalışmalara başlandığını ve tüm genom diziliminin yapıldığını, sonucunda bir aşı suşu elde edildiğini ve kalite kontrolü için kullanılan başka bir suş daha ortaya çıktığını söyleyen Pinayeva, şöyle konuştu:

“Aşı suşunu elde etmemiz bir ayımızı aldı. Aşı üretim teknolojisini geliştirmemiz 2 ay daha sürdü. Daha sonra klinik öncesi ve klinik testlere başladık.”

Rusya’da yaygın aşılama programı 18 Ocak’tan beri devam ediyor. KoviVak, bu ayın sonu itibarıyla aşılama programına eklenecek.

Aşılama programına mart başından itibaren Sputnik V ve Epivakkorona aşıları ile devam edilmesi bekleniyor. Rusya’da 20 Şubat tarihinde tescil edilen Kovivak’ın da ay sonu itibarıyla programa eklenmesi planlanıyor.