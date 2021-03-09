Tunus’a Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı

Tunus’ta yayın yapan Mosaique FM radyosunun aktardığı üzere Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ülkeye gönderilen ilk partisini teslim aldı ve aşılamanın önümüzdeki cumartesi başlayacağını belirtti.

Haberde, "Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, Kartaca Havalimanı’nda Sputnik V aşısının ilk partisini teslim aldı" ifadelerine yer verildi.

Havalimanında açıklama yapan Mehdi, yetkililerin cumartesi günü, başta sağlık çalışanları, yaşlılar ve askerler olmak üzere ülke çapında aşı kampanyası başlatacağını söyledi.

Covid: Tunisia, arrivate prime 30.000 dosi vaccino Sputnik V: (ANSA) - TUNISI, 09 MAR - Sono arrivate oggi all'aeroporto di Tunisi 30 mila dosi del vaccino russo anti Covid Sputnik V. Lo ha annunciato il ministero della Sanità di Tunisi n un comunicato,... https://t.co/f6GTRThFgd pic.twitter.com/k9awKxa4mD — Giornale Radio (@giornaleradiofm) March 9, 2021

Tunus'a önümüzdeki hafta COVAX programı kapsamında 93 bin 600 doz Pfizer aşısının gelmesi planladığını belirten Mehdi, "Haziran ayına kadar yaklaşık üç milyon Tunuslu aşılanmış olacak" diye konuştu.

Son resmi verilere göre Tunus’ta salgının başından bu yana 238 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, 202 binden fazla kişi sağlığına kavuştu, 8 bin 225 kişi ise hayatını kaybetti.