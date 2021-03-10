EMA'dan Sputnik V'yle ilgili 'Rus ruleti' açıklaması: Aşının incelemeleri tarafsız bir şekilde yapılacak

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kurumun temsilcisi Christa Virtumer-Hoche'nin Rus Sputnik V aşısına onay verilmesini 'Rus ruleti oynamaya' benzettiği sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı. EMA, Rus aşısının onay sürecindeki incelemelerin tamamen tarafsız olarak yapılacağını vurguladı.

Sputnik'e konuşan EMA basın dairesinden bir yetkili, Virtumer-Hoche'nin sözleriyle ilgili, AB'nin geçen yıl kasım ayında ilk koronavirüs aşısı onaylanmadan belirlediği ortak tutum olan 'koronavirüs aşılarının merkezi olarak onaylanması' ilkesine her zaman bağlı kalacağını ve Sputnik V'nin tarafız bir şekilde inceleneceğini ifade etti.

Yetkili, "EMA şu anda Sputnik V aşısını 'rolling review' adı verilen kademeli inceleme prosedürünü uygulayarak değerlendiriyor. EMA, Sputnik V'nin olağan AB standartlarına uygunluğunu değerlendirecek olup her türlü tavsiye, aşının güvenliği, kalitesi ve etkinliğine ilişkin bilimsel kanıtlar dışında hiçbir şeyi esas almayacak" dedi.

EMA'nın ilgili veriler geldikçe aşının yararlarının risklerinden ağır basıp basmadığını belirlemek için değerlendirme yapacağını kaydeden yetkili, resmi izin başvurusunda bulunmak için yeterli kanıt toplanıncaya kadar kademeli incelemeye devam edileceğinin altını çizdi.

Virtumer-Hoche ORF televizyonuna açıklamalarında, AB’nin genel onayı olmadan Avusturya’nın Sputnik V aşısının kullanımına onay verme olasılığına ilişkin soru karşısında, "Bu, Rus ruleti oynamakla karşılaştırılabilecek bir durum olurdu" demişti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Sputnik V aşısı için ‘rolling review’ ismi verilen değerlendirme sürecine 4 Mart’ta başladı. Macaristan ile Slovakya ise AB üyesi olmalarına karşın EMA’nın kararını beklemeden Sputnik V aşısının kullanımına onay verdi.

Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu preparatın onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.

Hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.