Eskişehir'de hızla artan vakaların ardından 490 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Sarıcakaya’ya bağlı Laçin mahallesinde 18 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Sarıcakaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 490 nüfuslü mahallede 9 aileden 18 kişinin Kovid-19 testi sonucu pozitif çıkmasının ardından karantina kararı aldı.
Test sonucu pozitif çıkan vatandaşlar ile teması belirlenen 20 kişi de aynı mahalledeki ikametlerinde karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereğince mahalleye giriş ve çıkış Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kapatılarak kontrol altına alındı.
Ayrıca yetkililer, karantinada kalacak ailelere karantina sürecinde gerekli tüm yardımların yapılacağını belirtti.
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