Ürdün, Rus Sputnik V aşısının acil kullanımını onayladı

Ürdün’ün merkezi ilaç düzenleyici kurumundan yapılan açıklamada, ülke makamlarının Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının acil kullanımını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, “Çarşamba günü, Gıda ve İlaç Dairesi, Rus Sputnik V aşısının acil kullanımını onayladı” denildi.

Sputnik V aşısını onaylayan ülkeler

Sputnik V aşısının kullanımı Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan, Guyana, Mısır, Honduras, Guatemala, Moldova, Slovakya, Angola, Cibuti, Kongo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Laos, Irak, Kuzey Makedonya, Kenya ve Fas’ta onaylandı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.