Lavrov: Suudi Arabistan ile Sputnik V aşısının bu ülkede üretimesine ilişkin görüşmeler sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Riyad arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının Suudi Arabistan'da üretilmesi konusuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Suusi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lavrov, açıklamasında "Rus Sputnik V aşısının klinik denemelerinin üçüncü aşamasının Suudi Arabistan'da organize edilmesi ve üretiminin yapılması olanakları da dahil olmak üzere, koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadelede işbirliği konularına ortak ilgi duyuyoruz" dedi.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.

Rus Sputnik V aşısı şu ana kadar 40'tan fazla ülkede kullanım için onay almış bulunuyor.