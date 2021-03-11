Honduras: RIDF ile Sputnik V alım sözleşmesi imzaladık

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Genel Direktörü ile görüşmemiz az önce bitti, bize sözleşme yolladılar, sözleşme imzalandı" ifadelerini kullandı.

Honduras lideri, ülkesinin 4 milyon 200 bin doz Sputnik V aşısı almayı planladığını kaydetti.

Honduras, geçen şubat ayında Sputnik V aşısını hızlandırılmış prosedür kapsamında tescil etmişti.

Bu ülkede bugüne kadar 174 bin koronavirüs vakası tespit edilirken 4 bin 200'den fazla kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti, 68 binden fazla hasta iyileşti.