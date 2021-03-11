Uzmanlardan koronavirüs için 15 Mart uyarısı: Nisan ayında 3. pik yaşanabilir

Geçen günlerde açıklanan haftalık vaka oranları, bazı illerde kırmızı kategoriye geçme endişesi yarattı. 15 Mart’taki vaka sayılarının haritayı yeniden şekillendireceğine belirten uzmanlar, “Artış olursa yeniden çok ciddi kısıtlamalar gelebilir” uyarısını yaparak, nisan ayında 3. pik yaşanabileceğini de ifade etti.