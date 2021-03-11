Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Varyantların katkısıyla 3. piki yaşamak üzereyiz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından Kovid-19 salgınıyla ilgili açıklmalarda bulundu.
Kovid-19 pandemisinin 1 yılında olunduğunu anımsatan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:
- Daha önce koronavirüslara bağlı kesin kanıtlanmış pandemi yok, ama 1889'daki Rus Gribi'nin insan koronavirüsü OC43'e bağlı olabileceği konusunda sınırlı veri var. Bu pandemi 1889-1895 arasında, en ağır etkisi 1. yılda olmak üzere 5 yıl falan sürmüş.
COVID pandemisinin henüz 1. yılındayız, varyantların da katkısıyla 3.piki yaşamak üzereyiz. Halen zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmemeli, misafir kabul etmemeli, misafirliğe gitmemeliyiz, özellikle kapalı/kalabalık ortamlarda maskesiz asla durmamalıyız.— Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) March 11, 2021
- Kovid pandemisinin henüz 1. yılındayız, varyantların da katkısıyla 3. piki yaşamak üzereyiz. Halen zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmemeli, misafir kabul etmemeli, misafirliğe gitmemeliyiz, özellikle kapalı/kalabalık ortamlarda maskesiz asla durmamalıyız.
- Ama bilimin gücüyle bu pandeminin 5 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum. 1 yıl olmadan etkili onlarca aşı kullanılmaya başlandı, varyantlar ve etkileri yakından izleniyor, tanımlanıyor, etkili oral antiviral bulunmasına çok yakınız, tek ihtiyacımız biraz daha sabırlı ve akılcı olmak.
Ama bilimin gücüyle bu pandeminin 5 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum; 1 yıl olmadan etkili onlarca aşı kullanılmaya başlandı, varyantlar ve etkileri yakından izleniyor, tanımlanıyor, etkili oral antiviral bulunmasına çok yakınız, tek ihtiyacımız biraz daha sabırlı ve akılcı olmak.— Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) March 11, 2021
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