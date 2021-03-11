Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Varyantların katkısıyla 3. piki yaşamak üzereyiz

Ama bilimin gücüyle bu pandeminin 5 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum; 1 yıl olmadan etkili onlarca aşı kullanılmaya başlandı, varyantlar ve etkileri yakından izleniyor, tanımlanıyor, etkili oral antiviral bulunmasına çok yakınız, tek ihtiyacımız biraz daha sabırlı ve akılcı olmak.