Namibya, Rus Sputnik V aşısına onay veren 50. ülke oldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının Namibya'da tescil edildiğini duyurdu.

RDIF'ten yapılan açıklamada, Namibya makamlarının Rus Sputnik V aşısını tescil ettikleri belirtildi. Böylece Namibya, Rus koronavirüs aşısına acil kullanım onayı veren 50. ülke oldu.

Namibia becomes the 50th country to authorize Sputnik V

👇https://t.co/A41fEQYmQV — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 11, 2021

​Açıklamada, “RDIF, Namibya Cumhuriyeti’nin Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay veren 50. ülke olduğunu duyuruyor. Namibya Sağlık ve Sosyal Destek Bakanlığı aşısının tescilini acil prosedür (EUA) çerçevesinde gerçekleştirdi” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Sputnik V, toplam nüfusu 1.3 milyardan fazla olan ülkede kullanım onayı alarak, düzenleyici kurumların onayları açısından dünyada ikinci sırada yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Sputnik V aşısının kullanımı bugüne dek Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan, Guyana, Mısır, Honduras, Guatemala, Moldova, Slovakya, Angola, Cibuti, Kongo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Laos, Irak, Kuzey Makedonya, Kenya, Fas, Ürdün ve Namibya’da onaylandı.