ABD'nin Virginia eyaletinde bir klinik, müşterileri 'boş şırıngayla' aşılayıp evine gönderdi

ABD'nin Virginia eyaletinde, perakende zinciri Kroger'a bağlı Kovid-19'a karşı aşılama yapılan bir kliniğin birden fazla kişiye boş şırıngayla enjeksiyon yaptığı ortaya çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu aşılama süreci devam ederken, ülkenin Virginia eyaletinde birden fazla insana boş şırıganyla enjeksiyon yapılması gündem oldu.

Olay, eyalette perakende zinciri Kroger'a bağlı bir klinikte meydana geldi. Şirket sözcüsü, ABC 8News'e yaptığı açıklamada, 14101 Midlothian Turnpike adresindeki klinikte boş şırıngalarla enjeksiyon yapıldığını ifade etti.

En az 10 kişi aşılanmadan gönderilmiş

Sözcü, aşıları yapan sağlık çalışanının, meslektaşının şırıngaları randevulardan önce doldurduğunu sandığını kaydederek, en az 10 kişinin aşılanmadan evlerine gönderildiğini belirtti.

Öte yandan sözcü, şırıngaların tuzlu su ile doldurulduğu yönündeki iddiaları da yalanlayarak, konuya ilişkin eyalet sağlık bakanlığı ile temas halinde oldukları bilgisini paylaştı.

Bununla birlikte şirket, aşılanmadan evlerine gönderilenleri tekrar kliniğe davet etti.

8News'in haberinde, sorunun klinik personeli ve aşılamada yer alan sağlık çalışanlarıyla tekrar ele alınarak, aşı eğitimi verildiği ifade edildi.

Ayrıca Kroger'dan yapılan açıklamada, "Bu dikkatsizlik ve müşterilere verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

'Bu olay kimseyi aşı olmaktan caydırmamalı'

Klinikte aşı yaptıranlar arasında yer alan James Millner, hataların kaçınılmaz olduğu görüşünü paylaştı. Millner, "Bu, hükümet ve özel sektörün, fazlaca insanı olabildiğince çabuk aşılamak için ortak çalıştığı bir Herkül uğraşı. Bu süreçte hatalar olacak, bunun beklenilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Millner, "Fakat bence adım adım ilerlemeliyiz ve bu, kimseyi kesinlikle aşı peşinde olmaktan veya aşı olmaktan caydırmamalı" ifadelerini kullandı.

Yine aşı yaptıranlar arasında yer alan Zena Vruce ise, söz konusu hatanın ardından insanların aşı olma konusunda tereddüt yaşayabileceğinden endişeli olduğunu dile getirdi.

Vruce, "Biliyorsunuz, halihazırda (aşı ile) sorunları olan insanlar var, 'Aşı olmalı mıyım, olmamalı mıyım?' diyenler" yorumunu yaptı.

Boş şırıngayla aşı yapmanın bir miktar pervasızca göründüğünü kaydeden Vruce, şırıngaların dolu olup olmadığını nasıl fark etmediklerini merak ettiğini de sözlerine ekledi.