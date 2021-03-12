Almanya'da aşı komisyonunun başındaki isimden Sputnik V'ye övgü: 'Akıllı' şekilde geliştirildi

Avrupa'da Sputnik V aşısının üretimi ve uygulanması konusunda temkinli bir tutum hakimken Alman uzman Mertens'ten Rus aşısını destekler bir açıklama geldi.
Rheinische Post gazetesine demeç veren Mertens, "Bu, Avrupa'da onaylanması beklenen iyi bir aşı. Rus uzmanlar, aşı konusunda çok deneyimli" dedi.
Mertens, Sputnik V aşısının Rus uzmanlar tarafından 'akıllı' şekilde geliştirildiğini vurguladı.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V koronavirüs aşısının İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya'da üretilmesi konusunda anlaşma sağladıklarını söylemişti.
Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.
Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.
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