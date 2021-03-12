Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı dört gündür üst üste 10 binin altında

Rusya’da son 24 saat içinde 9 bin 794 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. Bu, bir önceki güne (9 bin 270) göre, yüzde 5.65 daha fazla.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, Rusya genelinde son 24 saatte 9 bin 794 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 4 milyon 370 bin 617’e ulaştı.

Ülkede son 24 saat içinde 486 kişi hayatını kaybetti, böylelikle pandemi boyunca ülkede kaydedilen can kaybı sayısı 91 bin 220’ye çıktı. Son bir gün içinde 13 bin 496 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 3 milyon 973 bin 29’a yükseldi.

© Sputnik / Виталий Белоусов Rusya: Koronavirüs aşımızı kötüleyenler arasından özür dileyeni olmadı, ancak aşımızı yaptıranı oldu , günlük can kaybı (56) ve vaka sayısının (1610) en çok görüldüğü şehir oldu. St.Petersburg ise can kaybı (46) ve vaka sayısında (957) ikinci sırada yer alıyor.

Rusya'da koronavirüse karşı kitlesel aşılama ocak ayından beri devam ediyor. Ülkede şimdiye dek kendi üretimi olan Sputnik V, EpiVakKorona ve KoviVakKorona aşıları kullanım için tescil edilmiş durumda.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, çocuklar virüse karşı hızlı bir şekilde bağışıklık geliştirebileceğinden dolayı Rusya'daki çocukların kitlesel aşılanmaya dahil olmasına gerek olmadığını söyledi.