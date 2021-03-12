Novavax, Kovid-19'a karşı yüzde 96.4 etkinlik gösterdi

Merkezi ABD'de bulunan Novavax'ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, İngiltere'de gerçekleştirilen klinik denemelerin üçüncü aşaması sonuçlarına göre yüzde 96.4 etkinlik gösterdiği bildirildi.

Novavax'tan yapılan açıklamada, aşının Kovid-19'un orijinal haline karşı yüzde 96.4, daha bulaşıcı olan 'İngiltere varyantına' karşı ise yüzde 86.3 koruma sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, klinik denemelerin üçüncü aşamasının yaşları 18 ila 84 arasında değişen ve yüzde 27'si 65 yaşın üstünde olan 15 binden fazla katılımcıyı kapsadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hastalığın ağır seyri durumlarında ilacın yüzde 100 etkinlik gösterdiği kaydedildi.