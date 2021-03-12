Brezilya, RDIF ile Sputnik V alım sözleşmesi imzaladı

G1 portalının haberine göre Franco, Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın, Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısı için RDIF ile satın alma sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Franco, “Şimdi, Sputnik V kullanma fırsatına sahip olabilmemiz için sadece (RDIF’in Brezilya’daki partneri olan ilaç şirketi) Uniao Quimica ve Anvisa’nın (Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu) olağanüstü hal şartlarında geçici kısıtlı kullanım izniyle ilgili sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmesine ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.