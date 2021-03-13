Prof. Müftüoğlu: Vaka sayıları üçüncü dalganın yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor

Hürriyet baş yazarı Prof. Osman Müftüoğlu, açıklanan günlük vaka sayılarının Almanya’da olduğu gibi 'üçüncü dalga'nın yaklaşmakta olduğuna işaret ettiğini ifade etti. Mutasyonlu virüs çeşitliliğine de dikkati çeken Müftüoğlu, "Mutasyon cenneti mi olduk?" sorusunu sordu.

Hürriyet baş yazarı Prof. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısmi normalleşme süreci ve mutasyonlu virüslerin yayılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Müftüoğlu, yazısında "Günlük vaka sayıları Almanya'da olduğu gibi bizde de bir 'üçüncü dalga'nın yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor" uyarısını yaptı.

'Mutasyon cenneti mi olduk?'

"3 ay önce 5 binlerin altına inme eğilimi gösteren günlük yeni vaka sayıları, daha kademeli normalleşmenin etkileri bile ortaya çıkmadan son günlerde 15 binleri zorluyor" diyen Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan ciddi bir 'mutasyon meselemizin' olduğu da kesin. Karadeniz'deki kıpkırmızı bölgenin İngiliz mutasyonunun hâkimiyetine girdiği biliniyordu ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre 'Güney Afrika, Brezilya ve Kaliforniya mutasyonları' da aramızda kol geziyor. Tek cümleyle özetlemek gerekirse: 'Mutasyon cenneti mi olduk?' sorusunu sormanın zamanı gelmiştir."