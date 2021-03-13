Gaziantep Valisi Gül: Vaka sayılarımızda bir miktar artış var

Gaziantep Valisi Gül, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlere katılarak "Vaka sayılarımızda bir miktar artış var. Türkiye genelinde de bunu görüyoruz. Aslında vakaların artması veya azalması 1 hafta veya 10 günlük bir mesele" açıklamasında bulundu.