Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Sputnik V aşısı, tüm yaş gruplarında aynı etkinliği gösterdi

Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının tüm yaş kategorilerindeki vatandaşlarda aynı etkinliği gösterdiğini ifade etti.

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, YouTube'da bir canlı yayına konuk olarak, Gamaleya Merkezi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tüm yaş kategorilerindeki vatandaşlarda aynı etkinliği gösterdiğini söyledi.

Gintsburg, "Sputnik V, tüm yaş kategorilerinde aynı etkinliği gösterdi. 60 yaş üzerindeki insanlar üzerindeki etkinliğin daha az olacağına dair şüpheler vardı, böyle bir şey olmadı" diye konuştu.

Rus yetkili, Sputnik V aşısının etki süresinin iki yılı geçebileceğini dile getirerek "Bu aşının etki süresi çok uzun olacak. Umarız iki yıl veya daha uzun devam edecek" dedi.

'Kasım ayına kadar Rusya nüfusunun yüzde 70'i koronavirüse karşı aşılanmış olur'

Önümüzdeki kasıma kadar Rusya nüfusunun yüzde 70'inin koronavirüse karşı aşılanmış olacağını vurgulayan Gintsburg, şöyle konuştu:

"Aşılama hızının çok daha yüksek olabilirdi, fakat buna rağmen kasım ayına gelindiğinde nüfusumuzun yüzde 60-70'inin aşılanmış olacağına inanıyorum. Böylece ülke içinde bu enfeksiyon aşı ile kontrol edilir hale gelecek."

'Sputnik V, dünyada kitlesel dolaşıma giren aşılar arasında kalite bakımından ilk sırada'

Gintsburg, Sputnik V’nin dünyada kitlesel dolaşıma giren tüm Kovid-19 aşıları arasında kalite bakımından ilk sırada olduğunu dile getirdi:

"Dünyada kitlesel sivil dolaşıma giren 4-6 koronavirüs aşısı arasında görünüşe göre Sputnik V, nitelikleri itibarı ile ilk sırada yer alıyor."

Kremlin'den üst düzey bir yetkilinin Rus istihbarat servislerine göre ABD ve müttefiklerinin Sputnik V'ye karşı geniş çaplı bir enformasyon kampanyası başlatmayı planladığı şeklindeki açıklamasını da yorumlayan Gintsburg, söz konusu açıklamanın boş yere yapılmamış olduğunu söyledi.

"Bu açıklamanın yüksek siyasi düzeyde boş yere yapılmadığını düşünüyorum. Elbette, muhtemelen bu konuda son olarak alınmış bilgi mevcut" diyen Gintsburg, olaya dış ülke gizli servislerinin karışmış olabileceğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim dünyasından hiç kimsenin bu olası düşmanca, hatta yasa dışı eylemlere dahil olmadığından kesinlikle eminim. Belki diğer devletlerin istihbarat servisleri olduğunu duyarsam, buna hiç şaşırmam."

'Onkoloji hastalıkları, Sputnik V'nin kullanımı için kontrendikasyon değil'

"Elbette, hastanın kemoterapi gördüğü ve hücre çoğalmasını baskılayan ilaçlar aldığı durumlar dışında, şu anda bu aşıya kontrendikasyon oluşturabilecek hiçbir onkolojik hastalık yok. Hasta bu türden ilaçlar kullanıyorsa, aşı ona kötü bir şey yapmaz, fakat aynı zamanda aşılama etkisine de ulaşılmaz."

'Kovid-19'u geçirenler, oluşan antikor seviyesi düşük ise aşılanması gerekir'

Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin kanser hastaları üzerinde yapılan çalışmalarının başladığına dikkat çeken Gintsburg, onkolojinin aşının kullanımı için kontrendikasyon oluşturmadığı bilgisini vererek şunlar kaydetti:

Gamaleya Merkezi Başkanı, koronavirüse yakalanıp hastalığı geçiren kişilerin, oluşan antikor seviyesinin düşük kalması durumunda aşı yaptırmaları gerektiğine dikkat çekti.

Gintsburg, "Hastalığı geçirenler, koruyucu antikorların varlığını, seviyesini kontrol etmeleri iyi olur. Antikorlar belirlenen düzeyin altındaysa mutlaka aşı yaptırmalıdır" diye konuştu.