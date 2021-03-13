Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ve oğlu Ali Sunal Kovid-19'a yakalandı

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ve oğlu Ali Sunal'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre, 2018 yılında nikâh masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile evliliğinden olan kızı Nova'yı 10 gün önce kucağına alan Ezo Sunal Kovid-19'a yakalandı.

Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı öğrenildi.