Rusya’da son 24 saatte yeni koronavirüs vaka sayısı 10 bin 83

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 83 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 4 milyon 390 bin 608’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya’nın 84 bölgesinde son 24 saatte 10 bin 83 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 4 milyon 390 bin 608’e ulaştığı belirtildi.

Yeni vaka sayısının pazartesinden bu yana ilk kez yeniden 10 bini aştığı, ancak ekim başlarındaki seviyede kalmaya devam ettiği kaydedilirken, yeni vakaların yaklaşık yüzde 12’sinde (1.266 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Yeni vakaların en fazla başkent Moskova’da (1.905), St. Petersburg’da (937) ve Moskova bölgesinde (605) saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 395 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 92 bin 90’a yükseldiği kaydedildi.

Taburcu olanların toplam vaka sayısına oranı yüzde 91

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 9 bin 232 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 3 milyon 995 bin 129’a ulaştığını vurguladı.

Taburcu olanların toplam vaka sayısına göre oranının yüzde 91 olduğu ifade edildi.