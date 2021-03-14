Kayseri’de 900 nüfuslu mahallenin giriş ve çıkışları artan vakalar nedeniyle kapatıldı

Tomarza İlçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 900 civarında nüfusu olan Pusatlı Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda, 50 kişinin pozitif vaka görülmesi sebebiyle mahallenin dört bir yanında ana yollar ve tali yollar Tomarza Belediyesi'ne ait iş makineleri yardımı ile toprak dökülerek kapatıldı.

Tomarza İlçe Jandarma ekipleri ise mahallenin girişinde nöbet tutmaya başladı.

Ayrıca mahalle camisinin hoparlöründen anons edilerek vatandaşın evlerinden 10 gün boyunca çıkmamaları istenerek, çıkanlar hakkında ise adli ve idari para cezasının uygulanacağı duyuruldu.