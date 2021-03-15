Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan mutasyonlu virüse karşı 3 öneri

Koronavirüs mutasyonuna karşı 3 strateji öneren Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, aşılanmanın hızlandırılması ve sosyal mesafenin artırılması gerektiğini belirterek, " Yapacağımız üç değişimden birinin de 'sosyal mesafeyi 2 metreye çıkarmak' olduğundan kimse şüphe etmesin" dedi.