İstiklal Caddesi kalabalık nedeniyle bir süre kapatıldı

İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi'nde kalabalık nedeniyle koronavirüsün yayılması endişesi yaşandı.

Yoğunluğun artması sebebiyle cadde geçici süreyle kapatıldı. Caddenin Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı’ndaki giriş yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu.

İstiklal Caddesi'nde salgınla mücadele tedbirleri kapsamında aralıkta da bir karar alınmış, Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla caddeye 7 bin kişi sınırı getirilmişti.