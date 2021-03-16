Gürcistan’da koronavirüse karşı aşılama başladı

Gürcistan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, 15 Mart Pazartesi günü başlatılan program kapsamında önce sağlık çalışanlarının aşılanacağı bildirildi. Açıklamada, dün itibariyle 1449 sağlık çalışanının aşı randevusu aldığı ifade edildi.

Ülkenin koronavirüse karşı aşılanan ilk vatandaşı, Hastalık Kontrol Ulusal Merkezi Başkan Yardımcısı Paata İmnadze olduğu aktarılırken yetkilinin, 13 Mart Cumartesi ülkeye gelen AstraZeneca aşısını yaptığı kaydedildi.

İmnadze, “Tüm meslektaşlarıma, her bir vatandaşımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Normal hayat ritmine dönebilmemiz için mümkün olduğu kadar çok insanın aşılanması önemli. Bu elbette ilk önce meslektaşlarımı ilgilendiriyor” diye konuştu.

Ayrıca Gürcistan’da, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların bir kısmının bugünden itibaren kaldırıldığı bildirildi.

Ancak kısıtlamaların aşamalar halinde kaldırılmasına rağmen Gürcistan’da gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.