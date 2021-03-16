Bavyera Eyaleti Başbakanı'ndan çağrı: Sputnik V de dahil onay bekleyen aşıları gözden geçirme sürecini hızlandırın

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) Rus Sputnik V aşısı da dahil 'yeşil ışık' bekleyen koronavirüs aşılarını gözden geçirme sürecini hızlandırma çağrısı yaptı.

Sputnik V aşısının Avrupa'da 4 ülkede üretileceğine ve bazı AB ülkelerinin Rusya'dan aşı almak için Rus geliştiricilerle görüşeceğine dair haberler giderek artarken Almanya'nın önemli eyaletlerinden birinden EMA'ya çağrı geldi.

EMA'dan Sputnik V de dahil 'yeşil ışık' bekleyen aşıları gözden geçirme sürecini hızlandırmasını isteyen Söder, doktorların aşılama konusunda daha özgür hareket etmesini savunarak hangi grupların öncelikli olarak aşılanacağına dair kuralların yumuşatılması önerisinde bulundu.

AB'li diplomatik kaynaklar, yönetimin Sputnik V'ye yöneldiğini söylemişti

Bugün Reuters'e konuşan AB'li diplomatik ve resmi kaynaklar, birlik içindeki 450 milyon kişiyi aşılamaya yönelik yoğun çabalar sarf eden AB yönetiminin Sputnik V'ye yöneldiğini söylemişti.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, geçen haftaki açıklamasında Sputnik V aşısının İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya'da üretilmesi konusunda anlaşma sağladıklarını söylemişti.

RDIF ile İtalyan Adienne Pharma&Biotech şirketi arasında Sputnik V aşısının İtalya'da üretimini öngören bir anlaşma imzaladığı açıklanmış ve böylece İtalya, Rus aşısını topraklarında üretecek ilk Avrupa ülkesi unvanını kazanmıştı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.