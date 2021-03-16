Hürriyet yazarı Ergin: Tablo kaygı verici, vaka sayısında yılın başına döndük bile

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Kovid-19 salgını tablosunun kaygı verici olduğunu belirterek, "Kademeli normalleşmeye geçişin 1 Mart’ta açıklanmasından sonraki iki hafta içinde Kovid-19 vakalarında-büyük bir süratle- geçen aralık ayı sonu rakamlarına dönüldü, bir başka anlatımla iki buçuk ay kadar geriye gittik" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tablosuna ilişkin, "Kademeli normalleşmeye geçişin 1 Mart’ta açıklanmasından sonraki iki hafta içinde Kovid-19 vakalarında-büyük bir süratle- geçen aralık ayı sonu rakamlarına dönüldü, bir başka anlatımla iki buçuk ay kadar geriye gittik" yorumunu yaptı.

Ergin "Tablo kaygı verici, vaka sayısında yılın başına döndük bile" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Her halükârda, geçen hafta sonunda bazı merkezlerde yasakların pek çok vatandaş tarafından kaale alınmaması gibi kurallara meydan okuyan davranışların sergilenmesi, bize yakın dönem için iyi haberler söylemiyor. Alınacak önlemlerle zapt edilemediği takdirde, vakaların daha da tırmanacağını tahmin edebilmek için kâhin olmaya gerek yoktur. Geçen sonbaharda dizginlenemeyen ikinci dalgada en yüksek vaka sayısı 8 Aralık tarihinde 33 bin 198 olarak kayda geçmişti. Şimdi önümüzdeki soru, gözlenen yeni tırmanmanın bu pik eşiğini zorlayıp zorlamayacağıdır. Artış yönelişini okuyabileceğimiz kaygı verici bir başka gösterge, yapılan test sayısı içindeki pozitif vaka oranının da yüzde 10’a gelmiş olmasıdır. Salgın geçen kasım-aralık döneminde zirve yaptığında, bu oran bir ara kasım ayının son haftasında yüzde 17’lere kadar yükselmişti. Ancak özellikle 30 Kasım’da açıklanan kısıtlayıcı önlemlerin etkisinin görülmesiyle birlikte, söz konusu oran düşüşe geçmiş ve ocak ayında yüzde 3’lere kadar inmişti."