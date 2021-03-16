Trabzon'da bir imam hatip lisesi ve 15 hane karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, iller bazında 100 binde vaka oranına göre en çok vaka görülen ilk beş şehirden biri olan Trabzon'da, kız imam hatip lisesi ve pansiyonu ile 15 hane karantinaya alındı.

Yüz yüze eğitime ara verilirken sınavlar da ertelendi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Ortahisar Kaymakamlığı ilçede bulunan lise ve pansiyonda kalan öğrencilerde Kovid-19 vakasının görüldüğünü duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada "İlçemiz 1 No’lu Bostancı Mahallesi’nde bulunan Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizde ve pansiyonunda kalan öğrencilerde görülen Kovid-19 vakalarının izolasyon tedbirlerinin sağlanması için ilgili okulda yüz yüze eğitim ve sınavlara ikinci bir emre kadar ara verilmesine, derslerin uzaktan eğitim şeklinde devamına, Okul pansiyonunun 16.03.2021 saat 16.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, pansiyonda kalan öğrencilerimizden ateş, nefes darlığı, öksürük vb. Kovid-19 semptom ve bulguları olanların ilgili okul idaresince ve mahalle muhtarlığınca 112’ye veya İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesine, Pansiyonda kalan öğrencilerin temel ihtiyaçlarının okul idaresince karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.