Rus Sputnik V ile aşılanan Avrupalılar aşı sertifikası alabilecek

AB Komisyonu'nun iş veya turizm amaçlı seyahatleri kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya koymaya hazırlandığı aşı sertifikası projesinin, Rus veya Çin aşısı olan Avrupalıları da kapsadığı bildirildi.

İspanya merkezli El Pais gazetesinin haberine göre sertifika, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı aşılarla aşılanmış Avrupalıların AB'ye üye ülkeler arasında kısıtlamalara uymaya gerek kalmadan seyahat etmelerine izin verecek.

Sertifika ayrıca, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V ve Çin'in Sinopharm aşısının ulusal düzeyde kabul edildiği Macaristan ve Slovakya'da aşılanmış kişilere de verilecek. Rus ya da Çin aşısıyla aşılanan Avrupalılar sadece bu aşıların tanındığı AB ülkelerine girebilecek.

Hem dijital hem de basılı olarak düzenlenecek olan sertifika ücretsiz olarak verilecek. Barkod sistemiyle okunabilecek sertifika, bir kişinin negatif sonuçlu PCR testini, hastalık geçirmişse antikor düzeyini veya EMA tarafından tanınan bir aşı olup olmadığını gösterecek.

Daha önce, AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson, 'aşı sertifikası' veya 'aşı pasaportu' olarak bilinen 'Dijital Yeşil Geçiş Kartı' adlı belgeyle ilgili yasa teklifini 17 Mart'ta sunmayı planladıklarını duyurmuştu.

Teklifin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.