Gamaleya Merkezi Başkanı: Sputnik V ile aşılananlarda ölüm vakaları görülmedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin başkanı Aleksandr Gintsburg, bu aşıyı yaptıranlarda Kovid-19 nedeniyle herhangi bir ölüm vakasının görülmediğini belirtti.

Sputnik Kazakistan’ın Uluslararası Multimedya Basın Merkezi’nde çevrimiçi basın toplantısına katılan Gintsburg, Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısını yaptıranlarda Kovid-19 nedeniyle herhangi bir ölüm vakasının görülmediğini ifade etti.

Gintsburg, “Sputnik V ile aşılananlarda bu hastalıkla (Kovid-19) karşılaşmanın sonucu olarak çok sayıda izlenen denekte bırakın ölümleri, ciddi vakalar dahi görülmedi. Hepsi korunmuş durumdaydı” diye konuştu.

Gintsburg, aşının ikinci dozundan sonra insanlarda yüksek bağışıklık tepkisi geliştiğini ve bu kişilerde, ileride patojenle karşılaştıklarında kısa sürede çok sayıda koruyucu antikor üretebilen ‘hafıza hücrelerinin’ de oluştuğunu sözlerine ekledi.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) desteği ile dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'yi geliştiren kurum. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.