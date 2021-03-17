Rus Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği 'KoviVak' aşısı ay sonunda sivil dolaşıma girecek

Rus basınına konuşan konuya vakıf bir kaynak, Çumakov Bilim Merkezi'nin Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve Rusya'nın üçüncü tescilli aşısı olan KoviVak'ın, mart ayı sonunda sivil dolaşıma sokulmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak, "Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği aşı, mart ayının sonlarında, muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren sivil dolaşıma sokulacak. Bu, KoviVak’ın Rusya’daki mevcut aşı cephaneliğini çeşitlendireceği anlamına geliyor" dedi.

20 Şubat'ta Başbakan Mihail Mişustin, Kovid-19 karşı geliştirilen üçüncü Rus aşısı KoviVak'ın tescil edildiğini duyurmuş, ilacın yaklaşık 120 bin dozunun mart ayı ortalarında sivil dolaşıma sokulacağını açıklamıştı.

Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği aşı, dünyadaki çoğu aşının aksine, tam virion aşı, yani cansız SARS-CoV-2'nin parçaları değil, bütününden oluşuyor. Şu ana kadar geliştirilmiş tüm Kovid-19 aşıları gibi iki bileşenden oluşan KoviVak aşısının yapıldığı kişilerde hiçbir yan etkiye rastlanmadı.

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta başlayan toplu aşılama, Gamaleya Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V ile Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşıları ile sürüyor.