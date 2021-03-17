Kovid-19’a yakalanan Esad çiftinin durumuyla ilgili açıklama: İyileşme sürecine girdiler

Koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad’ın durumunun normale dönmeye başladığı, iyileşme sürecine girdikleri açıklandı.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Esad ve eşinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Esad çiftinin Kovid-19 testinin 9 gün önce pozitifi çıktığı, şu an yapılan laboratuvar ve radyolojik testlerin sağlık durumlarının yavaş yavaş normale dönmeye başladığını gösterdiği ifade edildi.

وكما سبق وأكّدت رئاسة الجمهورية فإنّ الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر، والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ PCR. — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 17, 2021

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Tedaviyi yöneten sağlık ekibi, Beşar Esad ve Esma Esad’ın, iyileşme sürecine girdiğini de belirtti.

Esad çiftinin, işlerini karantinayı geçirdikleri evden yürüttükleri belirtilirken, PCR testlerinin negatife döndüğü zaman normal çalışma düzenlerine dönecekleri açıklandı.