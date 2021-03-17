Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Aşılama sonrası bağışıklık geliştirmeyen kişilerin ortalama oranı yüzde 10

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, aşı yaptırdıktan sonra bağışıklık geliştirmeyen kişilerin oranının ortalama olarak yüzde 10 olduğunu, bu oranın tüm aşılar için geçerli olduğunu ifade etti.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, aşı yaptıran yaklaşık her 10 kişiden birinin bağışıklık geliştirmediğini, bu oranın tüm aşılar için geçerli olduğunu ifade etti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Popova, "Dünya nüfusunun yüzde 10'u veya herhangi bir kentin, yerleşimin nüfusunun ortalama yüzde 10’u aşılanmaya tepki vermiyor. Bu sadece günümüz aşılarıyla değil, neredeyse tüm aşılarla ilgili bir durum" diye konuştu.

Rus yetkili, aynı zamanda bu özelliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önemli ölçüde etkilemediğinin, zira asıl meselenin 'ülkedeki nüfusun önemli bir kısmının korunmuş olması' gerektiğinin altını çizdi.

Popova, daha önce hem aşı yaptırmış, hem de hastalıktan sonra antikor geliştirmiş kişilerin ağız ve burun mukozalarında virüs onu taşıyıp başkalarına bulaştırabileceğini, bununla birlikte virüsün insandan insana en sık aile içinde bulaştığını açıklamıştı.

Rospotrebnadzor Başkanı, Rusya'da salgın durumunun giderek istikrara kavuştuğunu, ancak zorlukların devam ettiğini de sözlerine ekledi.