Yüksek riskli Antalya'da maskesiz yaklaşık 20 kişi halay çekerken görüntülendi

Bu haftaki Kovid-19 il risk haritasında 100 bin kişide 95,16 oranıyla çok yüksek riskli iller kategorisine yaklaşan Antaly'da koronavirüs önlemlerinin dikkate alınmadığı görüntüler yaşandı.

Karaalioğlu Parkı’nda bir araya gelen yaklaşık 20 kişi, maskesiz ve sosyal mesafeiz halay çekti oynadı.

İHA'nın haberine göre cep telefonuyla görüntüleri çeken kişi, 'korona yok burada' derken, grup uzun süre oynamaya devam etti.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da maskesiz yaklaşık 20 kişi halay çekerken görüntülendi https://t.co/0PSS9XUq5e pic.twitter.com/CL5hm2BiI8 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 17, 2021

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