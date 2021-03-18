Rusya’dan yurtdışı seyahatleri için aşı sertifikası hazırlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’da onaylı koronavirüs aşıları olan kişiler için aşı sertifikası projesi geliştirildiğini, belgenin Rusça ve İngilizce olarak düzenleneceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bakanlık yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı Rus aşılarıyla aşılanan kişilere sertifika verilmesi ve bu belgenin uluslararası olarak tanınması konusundaki kurumlar arası çalışmalara katılıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aşı sertifikası çalışmalarının Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütüldüğü belirtilerek, “Rus aşıları ile aşılanmış kişiler için Rusça ve İngilizce olarak düzenlenecek bir aşı sertifikası projesi geliştiriliyor. Bunu, söz konusu sertifika temelinde sınırların serbest geçişi ile ilgili uluslararası müzakereler takip edecek” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ilgili uluslararası platformunda dijital aşı sertifikası için teknik şartnamelerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, Rus uzmanlarının katılımıyla yürütülen çalışmalara Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın da destek verdiği kaydedildi.