‘Sputnik V aşısı yakında Sri Lanka’ya ulaşacak’

Colombo Gazette’in haberine göre, Sri Lanka’nın koronavirüse karşı mücadele ulusal merkezi, Sputnik V aşı partisinin yakında ülkeye geleceği bilgisini verdi.

Sri Lanka Sağlık Bakanı Channa Jayasumana, geçtiğimiz haftalarda, Sputnik V acil kullanımına onay verildiğini bildirmişti.

Ülkede, 29 Ocak’ta 250 bin sağlıkçı ve askeri aşılamasına başlanmıştı. Şubat ortalarından da geniş kapsamlı aşılama programına geçilmişti. Bugüne kadar 750 bin kişiye aşı yapıldığı bildiriliyor. Ülkede AstraZeneca şirketinin geliştirdiği aşı kullanılıyor.