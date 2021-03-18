Fransa yeniden kapanıyor: Başkent Paris dahil bir dizi bölgede 1 aylık karantina uygulanacak

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran ile düzenlediği ortak basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılımı karşısında alınan yeni kararları açıkladı.

Castex, yaptığı açıklamada, Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France ve diğer 15 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurarak, bu bölgelerde okulların açık kalacağı bilgisini verdi.

Açıklamasında, Fransa'nın artık 'üçüncü dalganın pençesinde' olduğunu ifade eden Fransa Başbakanı, "Bu üçüncü dalga birçok Avrupa kentinde görülüyor. Bunun sebebi İngiliz varyantıdır. Bu Kovid-19 vakalarının 4'te 3'ünü oluşturuyor. (İngiliz varyantı) Daha hızlı yayılıyor ve potansiyel olarak daha ciddi" ifadelerini kullandı.

Castex, salgının durumunun endişe verici olduğunu, bu nedenle ek tedbirlerin alınması gerektiğini, bazı bölgelerde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının salgının üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ancak bunun yetersiz kaldığını kaydetti.

Castex, "İşlerin en kritik olduğu yerlerde uygulanacak daha sıkı kısıtlamalarla birlikte, artık daha da ileri gitme vakti geldi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kapanacak bölgelerdeki zaruri ihtiyaçlara dönük faaliyet yürütmeyen tüm mağazaların kapatılacağını açıklayan Fransa Başbakanı, ayrıca karantina bölgesinde sokağa çıkışların evlerin 10 kilometrekarelik çevresiyle sınırlandırıldığını kaydetti.

Bununla birlikte Castex, bölgeler arası seyahatlerin de zaruri durumlar söz konusu olmadığı sürece yasak olacağını dile getirdi.

Castex, ülkede sokağa çıkma yasağının saat 18.00 yerine 19.00'da başlayacağını belirtti.

İnsanların ayrıca mümkün olduğunca en az 4 gün evden çalışması gerektiğini ifade eden Castex, 5.7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı vurulduğu bilgisini paylaştı.

Castex, tedbir amaçlı geçici süreliğine durdurulan AstraZeneca aşısının yarın öğleden sonra tekrar uygulanmaya başlanacağını açıklayarak, "Bu aşıya güvenebileceğimizi göstermek için yarın bu aşıdan yaptıracağım" dedi.

Toplamda mayıs ortasına kadar 20 milyon ve haziran ortasına kadar 30 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini ifade eden Castex, mayıs ayının ortasından itibaren 50 yaş üstündeki kişilere aşı uygulanabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da yaşlı insanlarda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve virüse yakalananların sayısının önemli ölçüde düştüğünü, bunun aşılama çalışmalarının olumlu etkisinden kaynaklandığını kaydetti.

Fransa'da ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu bazı Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuş, ardından Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirmişti.