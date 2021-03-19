'RDIF ile İsviçre, Sputnik V aşısını görüşüyor'

Rusya'nın Bern Büyükelçisi Sergey Garmonin, İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi'nin Sputnik V aşısıyla ilgili Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile temasta olduğunu bildirdi.

Rusya'nın İsviçre Büyükelçisi Sergey Garmonin, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi, Sputnik V aşısıyla ilgili tekliflerimize yanıt verdi ve geçen yılın kasım ayından itibaren bu konuda doğrudan RDIF ile temas halindeler" ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısının İsviçre'de tescil edilmesinin, bu ülkenin aşılama programıyla ilgili imkanlarını genişleteceğini söyleyen Garmonin, "Ancak bu noktada, sorunun görünürde tüm aşikarlığına rağmen, hızlı çözümler bulmaya her zaman katkıda bulunmayan bürokratik ve politik engellerle karşılaşıyoruz" dedi.

Büyükelçi, "Ancak durum yavaş yavaş düzeliyor" diye konuştu.