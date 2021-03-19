Kırgızistan Rusya ile 500 bin doz Sputnik V aşısının teslimatı konusunda anlaştı

Alımkadır Beyşenaliyev, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 500 bin dozun Kırgızistan’a tedariki için anlaşma yapıldığını belirtti.

Beyşenaliyev, “Sputnik V aşısından 500 bin dozun teslimatı konusunda anlaşma mevcut. Teslimatın kesin tarihleri henüz duyurulmadı” diye konuştu.

Bişkek’in ayrıca yarın Çin’den 150 bin doz Sinopharm aşısının gelmesini beklediğine dikkat çeken Beyşenaliyev, Kırgızistan’ın AstraZeneca aşısının kullanılmasından sonra Avrupa'da meydana gelen ölümlerle ilgili araştırmanın sonuçlarını beklediğini ve bu aşının ölümlerle ilgisinin kanıtlanması durumunda diğer aşılar lehine AstraZeneca’dan vazgeçileceğini sözlerine ekledi.

Daha önce, aralarında Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa’nın da olduğu birçok ülke, olası yan etkiler nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı. Aşılamadan sonra bazı vakalarda kanda pıhtılaşma tespit edilmiş, ancak uzmanlar aşı ile kan pıhtısı oluşumu hakkında bir bağlantı bulamadıklarını belirtmişti.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı halkın aşılamasını nisanda başlatmayı planlıyor.