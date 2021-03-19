'Güney Asya'da Kovid-19 nedeniyle insani hizmetlerde yaşanan aksaklıklar sonucu 228 bin çocuk hayatını kaybetti'

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporda, Güney Asya'da 228 bin çocuğun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insani hizmetlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

BM, yaklaşık 1.8 milyar insanın yaşadığı Afganistan, Nepal, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka'daki Kovid-19 salgını ve uygulanan kısıtlamaların değerlendirildiği bir rapor yayınladı.

Kovid-19 salgını karşısındaki hükümet stratejilerinin; sağlık hizmetleri, okullar dahil sosyal hizmetler ve ekonomi üzerindeki etkisinin incelendiği raporda, kısıtlamalardan en çok etkilenenlerin kadınlar, çocuklar ve gençler olduğu kaydedildi.

Raporda, beslenme yardımlarından aşılamaya kadar hayati önemdeki hizmetlerin durdurulması nedeniyle söz konusu 6 ülkede 5 yaşında altında 228 bin çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

228,000 additional deaths of children under 5 in just six countries due to Covid lockdowns disrupting crucial services incl immunisation programs.



The young have paid a heavy price for Covid hysteria & lockdown strategies. https://t.co/QyH4Fwc9ti — Rita Panahi (@RitaPanahi) March 17, 2021

Kısıtlamalar boyunca Bangladeş ve Nepal'de, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle tedavi edilen çocukların sayısının, yüzde 80'den fazla oranda düştüğü ve çocuklara yönelik aşılamanın, Hindistan'da yüzde 35, Pakistan'da ise yüzde yüzde 65 oranında azalma kaydettiği bilgisi verildi.

Raporda ayrıca, 2020 yılında Hindistan'daki çocuk ölümlerinin yüzde 15.4 ile en yüksek artışı kaydettiği, bu ülkeyi de yüzde 13 ile Bangladeş'in izlediği kaydedildi.

Bununla birlikte rapora göre, Sri Lanka da yüzde 21.5 ile en yüksek anne ölümü artışına şahit oldu, onu da yüzde 21.3 ile Pakistan izledi.

Öte yandan raporda, bahsi geçen ülkelerde korunma yöntemlerine erişimin kısıtlı olması ya da hiç olmaması sebebiyle 400 bini gençler arasında olmak üzere 3.5 milyon fazladan istenmeyen gebeliğin yaşandığı belirtildi.