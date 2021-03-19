RDIF ile Stelis Biopharma şirketinden Sputnik V anlaşması: Hindistan'da 200 milyon doz Rus aşısı üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Hindistan'da 200 milyon doz Sputnik V aşısı üretilmesi için Stelis Biopharma şirketiyle partnerlik anlaşması imzalandığını açıkladı.

Rusya, dünyada 53 ülke tarafından tescil edilen Sputnik V aşısının üretim hacminin geniş coğrafyalara yayılması için çalışmalarını sürdürüyor.

RDIF'ten yapılan açıklamaya göre RDIF ile Hint Stelis Biopharma şirketi, Hindistan'da en az 200 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi ve tedariki konusunda partnerlik anlaşması imzaladı.

RDIF, bu anlaşmanın 100 milyon kişinin aşılanmasına imkan sunacağının altını çizdi.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, geçen haftaki açıklamasında Sputnik V aşısının İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya'da üretilmesi konusunda anlaşma sağladıklarını söylemişti.

RDIF ile İtalyan Adienne Pharma&Biotech şirketi arasında Sputnik V aşısının İtalya'da üretimini öngören bir anlaşma imzaladığı açıklanmış ve böylece İtalya, Rus aşısını topraklarında üretecek ilk Avrupa ülkesi unvanını kazanmıştı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.