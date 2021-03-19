Merkel: Sputnik V aşısını Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak alabiliriz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması durumunda, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının AB'de kullanılması gerektiğini, birliğin sipariş vermemesi halinde Almanya'nın bunu kendi başına yapacağını söyledi.

Bir gazetecinin 'Almanya'nın Rus Sputnik V aşısını AB’den bağımsız olarak satın almasının mümkün olup olmadığı' yönündeki sorusuna Merkel, "EMA tarafından kullanılmasına onay verilen tüm aşıları AB'de kullanmalıyız. Ben böyle bir sipariş verirdim. Avrupa için bir sipariş verilmeyecekse, ki buna dair herhangi bir işaret görmüyorum, o halde Almanya olarak bunu kendi başımıza yapmak durumundayız. Bu mümkün ve biz bunu yapacağız" yanıtını verdi.

Daha önce Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doris Berve Schucht, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısının Almanya'daki olası üretimi konusunda Alman ilaç şirketi IDT Biologika ile görüşmelere başladıklarını duyurmuştu.