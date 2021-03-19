Kayıt
23:48 19 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek salgına karşı hazırlıklı olmamız lazım

    © Fotoğraf : Twitter
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 63
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0a/1042815750_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_8eff5520fc6bae7b18ec2ecf2c92a181.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202103191044071857-biontechin-kurucu-ortagi-prof-dr-ugur-sahin-gelecek-salgina-karsi-hazirlikli-olmamiz-lazim/

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Mühim olan gelecek salgına karşı hazırlıklı olmamız lazım. Aşı üretme kapasitesini çıkarmamız lazım. Bir daha salgın çıkarsa daha hızlı hareket edebilelim diye planlarımızın olması gerekiyor" dedi.

    Şahin, AA muhabirine, pandemide yeni dalganın birkaç ay insanlıkla beraber olacağına işaret ederek, "Mümkün olan en fazla enfeksiyonu önlememiz çok önemli. Buna paralel olarak aşılamaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

    Uğur Şahin, "Yetkili kurumlarca onaylanan 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar virüse karşı bağışıklık sağlanabileceğine inanıyorum fakat bu konuda halen yapacak çok şey var" ifadesini kullandı.

    İngiltere’de ortaya çıkan virüs varyantları ile pandemide yeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Şahin, "İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 varyantında sorun virüsün daha hızlı ve kolay bulaşması. Her seviyede bu konuda çalışmamız gerekiyor. Herkes kendini ve diğerlerini korumalı. Bu pandemiyi kontrol etmenin tek yolu" diye konuştu.

    Salgının hiç beklemedikleri bir anda geldiğinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

    "Bir yıldır bu salgın ile mücadele ediyoruz. Tıp tarihinde bu kadar çabuk bir aşı bulunmamıştı. Bu uluslararası çalışanların bilgiyi kullanmaları ile mümkün olabildi. Gelecek 6 ay içinde bu sorunu çözeceğiz. Mühim olan gelecek salgına karşı hazırlıklı olmamız lazım. Aşı üretme kapasitesini çıkarmamız lazım.  Bir daha salgın çıkarsa daha hızlı hareket edebilelim diye planlarımızın olması gerekiyor."

    Aşı çalışmalarına başladıkları zaman amaçlarının güvenli, etkili ve mümkün olan en fazla dağıtımı yapmak olduğunu belirten Şahin, "Bunları başardık. Aşıyı bir yıldan az bir sürede geliştirdik ve aşıları dağıtmaya başladık. 2021 hedefimiz mümkün olan en fazla aşının dağıtımını yapmak. 60'dan fazla ülkeye aşı dozlarını dağıtmaya başladık" diye konuştu.

    'Aynı kişide iki farklı aşı uygulanabilir'

    Koronavirüse karşı iki farklı aşının aynı kişi üzerinde uygulanmasının mümkün olduğunu anlatan Şahin, "Bu mümkün olabilir fakat test edilmesi gerekir. İngiltere'de bu konuda klinik deney başlatıldı" diye konuştu.

    Alman hükümetinin aşılama stratejisinin eleştirilmesine ilişkin görüşlerini açıklayan Şahin, şunları dile getirdi:

    "Hedeflerimize ulaşmaya odaklanmaya inanıyorum. İnsanları eleştirmenin vakti ve yeri değil. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Daha önce karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıya kaldık. Uygulanması beklenen bir çözüm kutuda yok. Bununla başa çıkmak zorundayız. Böyle bir zor durumda herkesin yardımının önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar dikkatli olarak ve kendilerini koruyarak yardımcı olabilirler. Gelecek günlerde daha fazla aşı dağıtımı yapacağız. Bu aşıların mümkün olan en hızlı dağıtımı için bir yol bulmamız önemli." 

    'TÜBİTAK ile görüşüyoruz'

    Uğur Şahin TÜBİTAK ile kanser araştırmalarıyla ilgili ortak çalışmalar yapmak için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak, "Bizden ve TÜBİTAK'tan bilim adamlarımız görüşüyorlar. Şu anda salgın nedeniyle hemen bir nihai sonuç almak zaman alaca ama kesinlikle bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

    Türkiye'ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşıya ilişkin de konuşan Şahin, "Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık bunlar geçen hafta tamamlandı. Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda  çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

    'İnsanların kökeninden bağımsız olarak sadece ne katkı sağladığına bakılması gerekir'

    Uğur Şahin, Almanya'da  göç ve uyuma ilişkin tartışmalarla çok fazla konuşmamalarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, insanların kökeninden bağımsız olarak sadece ne katkı sağladığına bakılması gerektiğini ifade etti.

    Şirketlerinde 60 ülkeden insanın çalıştığına işaret eden Şahin, "Çok sayıda Alman, çok sayıda Türk, Avrupa'dan, Asya'dan hatta Amerika'dan insanlar bizimle çalışıyor. Kökenleri veya nereden geldikleri herhangi bir rol oynamıyor" diye konuştu. Bu konunun sorgulanmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bizim göçmen kökenli olmamız birçok insan tarafından örnek olarak görüldüğünü biliyorum. Bilim insanları için örnek olmamız doğal" dedi.

    Bilimin yapabilecek en heyecan verici şeylerden biri olduğunu kaydeden Şahin, bilimle uğraşmak isteyen herkesin meraklı olması ve bilimi sevmesi gerektiğini, bunun dışında insanlara da yardımcı olabilmenin olağanüstü bir şey olduğunu belirtti.

    Gelecek nesillere nasıl bir miras bırakmak istedikleri yönündeki soruya da Şahin, "Şu an ona bir cevap veremem. Mühim olan bir işi seviyorsanız onu güzel yapmanız. Yararlı bir insan olmaya çalışınız. Bir şey yaparsanız başka insanların size yardımcı olmasına izin veriniz. Bazen her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz ancak beraber çalışırsak çok başarılı olabiliriz" dedi.

    Hedeflerinin yıl sonuna kadar aşı üretimini 2,4 milyar doza çıkarmak olduğunu dile getiren Şahin, "Niyetimiz yeterince aşı üreterek tüm dünyaya aşıları yetiştirmek. Bu sayede normal hayata dönmek istiyoruz. Bu salgını sadece Avrupa'yı koruyarak yenemeyiz. Tüm dünyanın korunması lazım. Bunu siyaset öğrenecek ve ona göre hareket edecek" diye konuştu.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
    Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    İç savaşın başlamasının 10. yıldönümünde Suriye'deki durum
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet