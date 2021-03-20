Rusya Müslümanları Dini İdaresi, Sputnik V aşısının Müslümanlar tarafından kullanımına onay verdi

Sputnik'e demeç veren Alyautdinov, Sputnik V aşısının bileşimini etraflıca incelediklerini ve bunun sonucunda Rus aşısının kullanılabilir olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Din görevlilerinin aşının bileşiminde Müslümanlar için yasaklı maddeler tespit etmediğini anlatan Alyautdinov, Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nin kısa süre içinde aşının onayına ilişkin bir fetva yayınlacağını vurguladı.

Rusya'da yaşayan bazı Müslümanların koronavirüs aşılarının İslam dininin gerekliliklerine uygunluğu konusunda endişeleri olduğu, özellikle de domuz jelatini kullanımıyla ilgili soru işaretleri bulunduğu belirtiliyor.

Şubat ortasında yaptığı bir açıklamada Alyautdinov, Sputnik V'nin geliştiricilerinden aldıkları bilgiye göre bu aşının içinde Müslümanlar için yasaklı bir madde bulunmadığını ifade etmişti.

Sputnik V aşısının helal olduğunu söyleyen Alyautdinov, "Aşının geliştiricilerinden yanıt geldi. Aşıda domuz jelatini yok, hücre dizisi gibi insan bileşenleri de bulunmuyor. Dolayısıyla ilk bakışta, İslami açıdan yasaklı bir şey bulunmadığını söyleyebiliriz" demişti.