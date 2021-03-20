Avrupa kentlerinde Kovid-19 protestoları: Binlerce kişi kısıtlamalara karşı sokağa çıktı

Avrupa'da Almanya, İngiltere, İsveç ve Finlandiya'de koronavirüs kısıtlamalarına karşı protestolar düzenleniyor. Binlerce kişinin biraraya geldiği gösterilere zaman zaman polis müdahale ediyor.

Avrupa'da Kovid-19 karşıtı gösteriler gündemde. İngiltere'nin başkenti Londra'da, Almanya'da başkent Berlin ve Kassel'de, İsveç'te ise başkent Stockholm ile Göteborg ve Malmö kentlerinde ve Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de kısıtlamalar protesto edildi.

Binlerce kişiyi sokağa döken koronavirüs önlemleri karşıtı protestolara polisin müdahale ettiği kareler İngiltere'nin başkenti Londra'da haber ajansları tarafından kaydedildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kendilerine Vatansever Avrupa Muhalefeti adını veren bir grup başbakan Angela Merkel'in koronavirüs politikalarını eleştirmek için sokaklara indi. Almanya'nın Kassel kentinden de protesto görüntüleri geldi.

#UPDATE Several thousand people participated in protests against coronavirus measures in Kassel, clashing with police and several counter-protesters https://t.co/kR1qLAsh9V — AFP News Agency (@AFP) March 20, 2021

Helsinki'de göstericiler Finlandiya hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadele düzenlemelerini protesto etti.

Stockholm'de ise 3 farklı kentte yürüyen göstericiler Kungstragarden Meydanı'nda toplandı. Kendilerine 'Milenyum' ismini veren grup salgınla mücadelede sürü bağışıklığı stratejisi çerçevesinde alınan önlemlerin kaldırılmasını istedi.