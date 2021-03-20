Rusya’da üçüncü gündür 9 binin üstünde yeni vaka kaydedildi

Rusya’da görülen 9 bin 632 yeni koronavirüs vakası ile beraber şimdiye dek kaydedilen toplam vaka sayısı 4 milyon 447 bin 570’e çıktı.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre, bin 728 başkent Moskova’da olmak üzere 9 bin 632 yeni vaka kayıtlara geçirildi. Söz konusu günlük artış ile ülkede pandeminin başından beri testi pozitif çıkanların sayısı 4 milyon 447 bin 570’e yükseldi.

Rusya’da üç gündür üst üste 9.000’in üstünde yeni vaka kaydediliyor. Daha öncesinde günlük vaka sayıları aylar sonra ilk defa 9.000’in altına inmişti.

Bunun yanında, ülkede koronavirüs sebepli günlük can kaybı 392 olarak kaydedildi. Ülkede şimdiye dek koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle görülen toplam can kaybı 94 bin 569’a çıktı.

Rusya’da ocak ayı ortasından beri yaygın aşılama programı sürdürülüyor. Risk gruplarına aşı için verilen önceliğin ardından şu an isteyen herkes belirlenen klinik ve aşı noktalarına gidip ücretsiz olarak aşı olabiliyor.