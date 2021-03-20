Arjantin’e 330 binden fazla Rus Sputnik V aşı dozu ulaştırıldı

EFE haber ajansının aktardığına göre, Aerolineas Argentinas şirketine ait uçak, Arjantin’e 330 binden fazla Rus Sputnik V koronavirüs aşısı ulaştırdı.

Arjantinli yetkililer, ülkeye ulaşan aşı dozlarının 70 yaş üstü yurttaşları aşılamak için kullanılacağını açıkladı.

Şu ana kadar farklı üreticilerden yaklaşık 4.4 milyon doz Kovid-19 aşısı alan Arjantin, Rus Sputnik V dışında, Çinli Sinopharm ve Hindistan'da AstraZeneca teknolojisi temelinde üretilen Covishield aşılarını kullanıyor.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) desteği ile dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'yi geliştiren kurum. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.