İtalya, Rus Sputnik V aşısını Kovid-19 suşlarına karşı test edecek

Lazio Valisi Nicola Zingaretti, Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayının ardından Rus Sputnik V aşısının çeşitli Kovid-19 suşlarına karşı etkinliğini test etmeye başlayacağını kaydetti.

Zingaretti, “Birkaç gün içinde, Spallanzani Enstitüsü ile koronavirüs çeşitlerine karşı etkinlik üzerine yürütülen çalışma kapsamında Sputnik V aşısının bilimsel testlerine ilişkin ilk anlaşma imzalanacak” dedi.

Zingaretti, EMA’nın Rus Sputnik V aşısını resmi olarak onaylamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Daha önce, İtalya Başbakanı Mario Draghi, EMA düzeyinde bir karar alınmadığı takdirde, Roma'nın Rus Sputnik V aşısının alımına bağımsız olarak karar verebileceğini belirtmişti.