Spallanzani Enstitüsü: Gamaleya Merkezi Sputnik V aşısının laboratuvar araştırmaları için uzman gönderecek

İtalya’daki Lazaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Ensitütüsü’nün (INMI) Tıbbi Direktörü Francesco Vaia, Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Roma’ya Sputnik V aşısının araştırmalarında İtalyan meslektaşlarına katılmaları için üç araştırmacı göndereceğini söyledi.

Il Messaggero gazetesine konuşan Vaia, “Gizlilik anlaşması imzalandıktan sonra Gamaleya Merkezi, Sputnik V aşısının davranışsal faktörlerine yönelik laboratuvar çalışmalarını gözlemlemeleri için üç araştırmacı gönderecek” dedi.

Vaia, enstitünün ayrıca İtalyan ReiThera şirketinin geliştirdiği aşının araştırmalarında yer alan kişilerin yeniden aşılanması olasılığını değerlendireceğini ekledi.

Vaia, “Gönüllülerin bir kısmının ReiThera, bir kısmının Sputnik V, bir kısmının da Pfizer ve Moderna gibi RNA aşılarıyla aşılanması planlanıyor. Bu ReiThera’nın ikinci dozunun farklı bir aşı ile birleştirip birleştirilemeyeceğini anlamamızı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Vaia’ya göre, Sputnik V aşısının farklı koronavirüs varyantlarına karşı etkinliğine ilişkin araştırmalara gönüllüler katılmayacak. Araştırmalcılar İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarını taşıyan hastaların kan örneklerini kullanacak. Bu örnekler ayrıca Moskova’ya gönderilecek.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının ülkede kullanımına ilişkin kararı, AB’den bağımsız bir biçimde kendi başına alabileceklerini söylemişti.

Lazio Valisi Nicola Zingaretti, enstitünün Sputnik V aşısının çeşitli Kovid-19 suşlarına karşı etkinliğini test etmeye başlayacağını belirtmişti.