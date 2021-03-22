İsveç basını: Birkaç İsveçli şirket, Sputnik V aşısını üretmeye hazır olduklarını ifade etti

Stockholm’de yayınlanan Svenska Dagbladet gazetesi, birkaç İsveçli şirketin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi üretmeye hazır olduklarını ifade ettiklerini yazdı.

Gazetenin İsveç Yenilikçi Sistemler Ajansı Vinnova Departman Direktörü Lars Hammarström’ün açıklamalarına dayandırdığı haberine göre birkaç İsveçli şirket, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını üretmeye hazır olduklarını ifade etti.

Gazeteye konuşan Hammarström, “Günümüz üretim tesisleri böyle bir üretimi yapacak şekilde tasarlanmadı. Ancak şüphesiz aşı üretme olanaklarımız var. Mutlaka büyük bir fabrika inşa etmemiz değil, sadece bu olanakları mevcut aktörlerle geliştirmeye çalışmamız söz konusu” ifadelerini kullandı.

Daha önde Rusya Dorudan Yatırım Fonu (RDIF), aşının İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya’da üretilmesi konusunda şirketlerle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. İsveç'teki aşılama kampanyasının koordinatörü Richard Bergström, Rus aşısının İsveç’te üretilmesi ile ilgili görüşmelerin yapıldığını ifade etmişti.

RDIF 4 Mart'ta, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Rus koronavirüs aşısının tecil dosyasını incelemeye aldığını, aşıyı etkinlik, güvenlik ve kalite açısından AB standartlarına göre test edeceğini duyurmuştu. Bunun yanı sıra Macaristan ve Slovakya, aşının Avrupa’daki tescilinden önce Sputnik V'nin kullanımını onayladı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.